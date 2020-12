La Cecot denuncia que moltes oficines del SEPE continuen tancades o bé no donen cita. Nebridi Aróztegui La Cecot denuncia que moltes oficines del SEPE continuen tancades o bé no donen cita.

Un 32% d'empreses en ERTO té personal que encara no ha cobrat la prestació

Redacció

30.11.2020 | 21:26

Fins a un 32% de les empreses que han presentat un ERTO tenen treballadors que encara no han cobrat la prestació, segons una enquesta elaborada per la Cecot entre els seus socis a principis del mes de novembre per conèixer la incidència que està tenint la Covid-19 en l'activitat empresarial. La patronal ha traslladat al SEPE aquesta dada i li demana una solució urgent per la delicada situació en què es troben una immensa majoria d'aquests treballadors, i que s'acaba traslladant a les empreses, que també pateixen fortes tensions de tresoreria (39%). De les respostes del sondeig també s'extreu que un 53% dels enquestats ha presentat un ERTO, dels quals, en un 52% dels casos ha...