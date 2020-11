Una de les seus de Banc Sabadell, situada a Sant Cugat. Una de les seus de Banc Sabadell, situada a Sant Cugat.

La fusió BBVA-Sabadell salta pels aires

Redacció

27.11.2020 | 20:09

No ha pogut ser. La fusió entre BBVA i Banc Sabadell, que les dues entitats portaven perfilant dues setmanes i que hagués creat el segon grup financer espanyol, ha fracassat finalment per qüestions de diners i poder, no necessàriament en aquest ordre. Banc Sabadell es va desplomar ahir gairebé un 14% en borsa mentre que BBVA va pujar un 5% després de comunicar les dues entitats que donen per acabades les negociacions que mantenien per abordar una eventual fusió. Les accions del Sabadell van baixar un 13,58% en la sessió, el major descens de l'Ibex 35, i van tancar en 0,3476 euros, tot i que van arribat a perdre un 18% en l'obertura. Els títols del BBVA van guanyar un 4,99%, la...