Apunt econòmic

Covid: debat sobre comerç

Gabriel Izard, economista i profesor UAB

27.11.2020 | 20:09

El consumidor i la ciutadania té por sobretot per la incertesa sobre la fi de la pandèmia i el desconeixement de com serem després. El patiment de la reducció del contacte social i de la inseguretat al sortir de casa, és nou. No sabem les conseqüències que tindrà, però de ben segur que ha accelerat els canvis de forma inesperada i molt ràpidament. Com en la digitalització. Abans de la pandèmia costava molt adoptar les oportunitats de flexibilitat que ofereixen els sistemes d'informació, doncs moltes empreses tenen procediments que promouen la rigidesa de les zones de confort instal·lades. Ara en canvi, l'obligació de seguir amb activitat...