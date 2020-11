El Banc Sabadell no arriba a un acord amb el BBVA i seguirà en solitari

27.11.2020 | 11:18

El Banc Sabadell es planteja seguir endavant en solitari, després de donar per trencades les negociacions amb BBVA per a una possible fusió, i es proposa desenvolupar un nou pla de negoci que prioritzarà el mercat domèstic, amb la qual cosa podria estudiar desprendre's de TSB, la seva filial britànica.Després que el consell d'administració del Sabadell hagi decidit, per unanimitat, donar per finalitzades la negociació amb BBVA al no haver aconseguit les parts un acord sobre l'eventual equació de bescanvi de les accions de les dues entitats, el banc que presideix Josep Oliu ha anunciat que durant el primer trimestre del 2021 presentarà el seu nou pla de negoci, amb el focus posat en el mercat domèstic.

Amb això, vol "incrementar l'eficiència en l'ús del capital i els recursos del grup, augmentant així la rendibilitat i la creació de valor per als accionistes", segons destaca en una nota de premsa.