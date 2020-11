Terrassa al revés. Si bé el "dropshipping" ja existia, amb la crisi de la Covid-19 ha arrencat amb més força. Terrassa al revés. Si bé el "dropshipping" ja existia, amb la crisi de la Covid-19 ha arrencat amb més força.

El negoci sense producte

20.11.2020 | 20:40

La crisi de la Covid-19 ha provocat veritables estralls sanitaris, però també econòmics. Les mesures restrictives estan provocant un canvi en la mentalitat dels compradors. Ha afavorit l'augment de les vendes "on line" i també del pagament electrònic. La tendència va en augment i significa un canvi de paradigma difícil de revertir. Aquesta pandèmia ha fet que molts emprenedors que volen muntar un negoci "on-line" no disposin de prou diners per invertir en comprar productes i disposar d'un estoc suficient per servir-los i per això s'ha posat de moda un nou sistema de venda "on line" que, si bé ja existia, ara ha arrencat amb més...