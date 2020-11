Intervenció del president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, en l'acte d'ahir. Intervenció del president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, en l'acte d'ahir.

Les cambres demanen el suport dels partits i critiquen patronals

Redacció

20.11.2020 | 20:40

Els presidents de les tretze cambres de comerç de Catalunya, entre elles la de Terrassa, han elevat la veu de manera conjunta per pregar als grups del Parlament que aprovin la proposició de Llei de Cambres i han criticat a Foment i Pimec per oposar-se a una norma que necessiten per millorar el seu finançament. En un acte conjunt celebrat aquest divendres a la Llotja de Mar de Barcelona, han exposat els seus arguments a favor de l'aprovació d'aquesta llei i han demanat als grups que "no parin a les càmeres ni a les empreses", especialment en un moment com l'actual en què el teixit empresarial lluita contra els efectes de la Covid-19. "Les cambres necessitem un marc normatiu estable...