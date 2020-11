Comser Pharma, bolcada en projectes vinculats amb la Covid

Antonio Losada

20.11.2020 | 20:40

Un dels "inconvenients" de les proves PCR és que el líquid (reactiu) que es fa servir quan es posa en contacte amb la mostra del pacient s'ha de conservar en fred, per tant, en neveres, amb tots els problemes de logística que això suposa. Si aquest líquid es pogués "assecar" i mantenir-lo sense problemes a temperatura ambient (aquest procés es coneix com a liofilització dels reactius), les PCR es podrien fer amb més comoditat i rapidesa i de forma més massiva, ja que no seria necessari anar amb les neveres amunt i avall o emmagatzemar els reactius en fred, amb tot l'estalvi de logística i diners que això representaria.

En aquest context és on entra a escena l'empresa terrassenca Comser Pharma (carrer del Dr. Torres i Bages, 100), dedicada a la prestació de serveis a la indústria farmacèutica vinculats, per una banda, a garantir el compliment de la normativa europea de qualitat GMP per a la fabricació de fàrmacs, i, d'altra, a l'estabilització de productes injectables a través de la liofilització.

Doncs bé, Comser està immersa en un projecte per aconseguir que els reactius de les PCR que entren en contacte amb les mostres dels pacients es puguin fer servir a temperatura ambient. I a més, amb resultats immediats (és una prova de saliva), sense necessitat de passar pel laboratori.

En aquest sentit, des de l'empresa expliquen sobre aquest procés que "al laboratori, després del procés de liofilització, es realitzen diferents assaigs relacionats amb el control de qualitat". I abunden: "D'una banda, es realitzen proves de funcionament del producte, per tal de comprovar que cap component d'aquest s'ha degradat després del procés de liofilització. Per fer això, s'exposen les mostres del virus dopant-les i comprovant que reaccionen davant aquest. D'altra banda, es mesura la humitat residual que ha quedat en el producte mitjançant la tècnica Karl Fischer, assegurant-nos que compleixi amb les especificacions de qualitat i l'estabilitat del producte en el temps".

Limitacions

Poder fer les proves PCR -en aquests moments un negoci molt rendible- a temperatura ambient obre el camí per facilitar que siguin més massives -ja que són més àgils i rapides- i amb menys costos logístics; ideal, per tant, per aplicar-se en espais de gran afluència de gent, com els aeroports, per posar només un exemple.

"Aquestes proves PCR es podran emmagatzemar o transportar a qualsevol lloc sense necessitat de neveres, ja que s'utilitzaran a temperatura ambient, eliminant les limitacions que comporta conservar-les en fred", afirma el gerent i soci fundador de Comser Pharma, l'enginyer químic Jaume Vallet.

A més, Comser està col·laborant en altres projectes vinculats amb la Covid-19 (entre els seus clients hi ha multinacionals de renom). Entre ells, un dels més importants és la validació dels equips que formaran part de les línies d'omplerta de la vacuna, equips que s'estan instal·lant en diversos laboratoris d'Espanya per a començar a fabricar-la en els pròxims mesos.

Comser va néixer l'any 2013 i aviat va començar a rebre guardons per la seva tasca com a empresa de serveis de valor afegit jove i emprenedora. Així, el 2018 va ser premiada per la Cambra de Comerç en la categoria de "Millor iniciativa comercial i de serveis" i per la patronal Cecot en l'apartat de "Millor jove iniciativa empresarial".

Formació

L'empresa, juntament amb una altra, també preveu crear una acadèmia de formació en processos de fabricació asèptica (per aplicar en sectors com el farmacèutic, veterinari, alimentari o de cosmètics).

Amb una plantilla de 33 persones, tots els treballadors de Comser són llicenciats. N'hi ha d'enginyers químics, biòlegs, un doctor en Química, biotecnòlegs, biometges, químics o enginyers industrials... En els dos últims anys, l'empresa ha duplicat la seva facturació i ha incrementat en un 30% la seva plantilla. I continua creixent.