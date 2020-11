L'Agrupació de Polígons de Terrassa es va constituir l'any passat i representa més de 1.800 empreses. L'Agrupació de Polígons de Terrassa es va constituir l'any passat i representa més de 1.800 empreses.

L'Agrupació de Polígons alerta sobre la paràlisi en les millores

J. A.

19.11.2020 | 20:37

El canvi de rumb marcat per l'alcalde Jordi Ballart al capdavant de l'àrea de Promoció Econòmica ha estat el detonant utilitzat per l'Agrupació de Polígons de Terrassa (APT) per denunciar la situació de paràlisi que viuen les millores, que en alguns casos són històriques, dels...