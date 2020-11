Albert Colomer, reelegit membre del "board" d'Eban

19.11.2020 | 04:00

El terrassenc Albert Colomer, vicepresident de la Business Angels Network Catalunya Banc , ha estat novament reelegit com a membre actiu de la junta directiva de la European Business Angels Network (Eban) després de la seva assamblea general que es va realitzar de forma virtual. A la reunió es va renovar la composició de la Junta Directiva de l'entitat per als dos pròxims anys 2020-2022. Janne Jormalainen, President Emeritus de la Finnish Business Angels Network, ha estat elegit com a president de l'entitat, qui encapçalarà una junta composada per 23 membres.