Nous veïns, nous avantatges

17.11.2020 | 10:13

Amb un bagatge professional de més de 30 anys vinculat a la logística, ara fa un any que vam arrencar a Barberà del Vallès aquesta gran aventura anomenada 3LG Logistics.

Un projecte creat per cobrir les teves necessitats de transport a tot el territori nacional i internacional d'una forma personalitzada, eficient i professional.

Amb un ancoratge estratègic a Barberà del Vallès, a 3LG Logistics hem dissenyat i perfeccionat rutes de transport terrestre, porta a porta, per a qualsevol tipus de mercaderia (tant per a càrregues parcials com completes). També ens hem especialitzat en el transport de paleteria exprés convertint-nos en l'empresa que mou més palets exprés diaris de tot el país. Però això no és pas tot: la nostra capacitat logística va més enllà ja que disposem de serveis integrats de marítim i aeri que donen cobertura en tot el món.

Aquest projecte és una gran aposta, basada en l'experiència, la il—lusió i el talent, el qual no tindria sentit sense les persones que el fan possible. La nostra estratègia és clara, posar el nostre equip, els nostres partners i clients en el centre de tot el que fem. Perquè tu ets el motor que ens fa avançar.

Estem encantats de ser els teus nous veïns i estem segurs que aviat podrem conèixer-nos i crear plegats nous projectes logístics.

Pol. Industrial Can Salvatella. Av. Torre d'en Mateu, 157-159. 08210 - Barberà del Vallés (Barcelona).

Tel. 93 712 86 86

info@3lglogistics.com

https://www.3lglogistics.com/