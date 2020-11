Seu de BBVA. El banc manté la seva sucursal de Nova York i loficina de representació a San Francisco. Seu de BBVA. El banc manté la seva sucursal de Nova York i loficina de representació a San Francisco.

BBVA ven la seva filial als EUA per a créixer en altres mercats

Redacció

16.11.2020 | 21:02

BBVA ha arribat a un acord per la venda de la seva filial als Estats Units a PNC per un preu d'aproximadament 11.600 milions de dòlars (9.700 milions d'euros) en efectiu. Aquest preu representa 19,7 vegades el resultat obtingut per la unitat en 2019 i equival a prop del 50% del valor en borsa actual de BBVA, per la qual cosa...