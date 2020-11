Seu de Banc Sabadell a Sant Cugat. Seu de Banc Sabadell a Sant Cugat.

BBVA i Sabadell negocien la seva fusió i aspiren a ser el primer banc d'Espanya

Redacció

16.11.2020 | 21:02

El camí de les fusions bancàries no ha arribat en absolut a la seva fi. Després del pròxim compromís entre CaixaBank i Bankia, ahir a la tarda es va confirmar un rumor estès en els darrers dies, el possible interès de BBVA per Banc Sabadell. És un procés de concentració...