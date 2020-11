Reclama condonació d'impostos

14.11.2020 | 04:00

Pimec ha reclamat que es condonin tots els impostos i tributs a les empreses afectades per les restriccions de la Covid-19 fins al 31 de desembre d'aquest any i que s'impulsi l'ús massiu de test d'antígens per poder reobrir els sectors actualment tancats. Així figura en el manifest "RescatexPymes RescatexAutónomos". El document reclama també la suspensió de la quota d'autònoms pels sectors tancats i carències sobre els préstecs bancaris per a pimes i treballadors per compte propi fins a finals d'any. Així mateix, insta les administracions a aplicar mesures que permetin la reobertura de negocis "amb sentit comú i intel·ligència", com "l'ús massiu de test d'antígens" per detectar coronavirus que podrien gestionar-se a través de les farmàcies. D'aquesta manera, segons Cañete, els tests podrien servir per permetre reobrir activitats esportives o culturals, entre d'altres, un cop s'ha confirmat que no s'és portador del virus. Paral·lelament, Pimec ha proposat que en les reunions del Procicat, a més de representants dels Departaments de Salut i Interior, hagi participants de les conselleries de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Empresa i Coneixement, atesos els efectes econòmics de les mesures. "Sense dades objectives desglossades no és admissible que es decreti la suspensió total o parcial de certes activitats", ha resumit Cañete, que ha advertit que aquestes decisions s'han de prendre amb "prou antelació" i consultar abans amb entitats representatives.