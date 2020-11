Acte de presentació del manifest "RescatexPymes RescatexAutónomos" que va organitzar ahir la patronal Pimec. Acte de presentació del manifest "RescatexPymes RescatexAutónomos" que va organitzar ahir la patronal Pimec.

Pimec planteja una amenaça judicial i exigeix agilitar mesures compensatòries

Redacció

13.11.2020 | 19:36

La patronal Pimec va exigir ahir a l'Administració que "agiliti" les mesures compensatòries per a autònoms i empreses que estan "en fallida" a causa de les restriccions per tallar la Covid-19 i ha amenaçat amb arribar als tribunals per reclamar responsabilitats patrimonials. En un acte per presentar...