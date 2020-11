Els transportistes reclamen "simplificar la justificació dels desplaçaments"

Emili González

13.11.2020 | 19:36

Un dels col·lectius que es veu més afectat per la limitació de la mobilitat entre territoris com a mesura per frenar el virus són els transportistes. "El 70 per cent de les mercaderies, les movem de Catalunya cap a altres comunitats d'Espanya o l'estranger", explica el president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, Antonio Martínez. "El problema és que pràcticament en cada comunitat autònoma o país per on passem, hem de tenir un certificat justificatiu de la mobilitat diferent -indica-. I nosaltres no som oficinistes; no portem ordinadors i impressores al camió; alguns companys reben multes per no tenir aquesta quantitat de documents que se'ls demana".

Davant de tanta paperassa, el gremi (que actualment compta amb més de 250 associats i està vinculat a la patronal Cecot) va remetre a finals d'octubre una carta al director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, en què li demanaven que el col·lectiu quedés exempt d'utilitzar el certificat oficial de mobilitat per entrar o moure's per territoris on es restringeix l'entrada i la sortida de persones.

"La Generalitat ens ha respost dient que en els desplaçaments interns, en els que realitzen dins Catalunya, no és necessari aquest tipus de document, però el problema el tenim quan sortim fora", reitera Martínez.

El Gremi proposa que els transportistes, quan entrin en un territori amb restriccions de mobilitat, només hagin de portar l'anomenat document d'acompanyament o CMR. "És el paper que ja hem dut sempre i que inclou la informació relativa a la mercaderia que movem, a qui n'és el propietari i quin destí tenim, entre altres aspectes", assenyala.

Àrees de servei

Els problemes per als transportistes no acaben aquí. "Solem passar diversos dies seguits fora de casa i per a nosaltres és un contratemps important trobar-nos amb els restaurants de les àrees de servei tancats, o amb les dutxes d'aquestes instal·lacions sense funcionar", diu.

Però no tot són males notícies per al sector en temps de pandèmia. Les limitacions en l'activitat comercial adoptades amb l'objectiu de contenir el virus han provocat un gran increment de les compres per internet. "El transport d'aquest tipus de càrrega s'ha doblat des del juny -indica- i ja existeixen problemes per trobar magatzems d'última milla (els del tram final del procés d'entrega".