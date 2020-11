Els professionals del transport demanen que, en treballar, només hagin de dur el document CMR. Els professionals del transport demanen que, en treballar, només hagin de dur el document CMR.

Els transportistes reclamen "simplificar la justificació dels desplaçaments"

Emili González

13.11.2020 | 19:36

Un dels col·lectius que es veu més afectat per la limitació de la mobilitat entre territoris com a mesura per frenar el virus són els transportistes. "El 70 per cent de les mercaderies, les movem de Catalunya cap a altres comunitats d'Espanya o l'estranger", explica el president del Gremi de Transports i...