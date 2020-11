"El Govern ha fet el ridícul amb els autònoms"

13.11.2020 | 04:00

Les crítiques al Govern sobre com ha gestionat les ajudes als autònoms continuen. El president de Pimec al Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, es va expressar ahir indignat. "La mesura de les subvencions era encantadora, però malauradament s'ha gestionat amb poca traça. El plantejament no era l'adequat i va provocar aquest col·lapse a la finestreta informàtica. La manera de fer això va portar al caos i s'ha ratllat el ridícul perquè hi ha moltes maneres de donar ajudes. Hi ha moltes maneres de posar criteris i veure qui té més necessitats que un altre. I aquest filtratge per marcar uns criteris no es va fer i no se sap per quin motiu".