La signatura del conveni per enfortir la col·laboració va tenir lloc a l'Ajuntament. Lluís Clotet La signatura del conveni per enfortir la col·laboració va tenir lloc a l'Ajuntament.

Ajuntament i Pimec volen que es facin tests ràpids de la Covid en les empreses

Mercè Boladeras

12.11.2020 | 20:38

En les últimes setmanes es parla molt dels tests ràpids per la detecció de la Covid-19. Aquest tipus de proves, que ja han demostrat que són bastant fiables, s'han començat a fer en empreses com, per exemple, a Sant Quirze del Vallès i Les Franqueses. EI municipi de Terrassa també si vol sumar,...