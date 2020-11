19.241 expedients de regulació d'ocupació i 132.825 treballadors afectats

El sector de la cultura, un dels afectats per la pandèmia.

13.11.2020 | 13:07

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat aquest matí que entre el 16 d'octubre i el 12 de novembre s'han registrat a Catalunya un total de 19. 241 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 132.825 persones treballadores. Aquests expedients els han presentat empreses afectades per la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.