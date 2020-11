Ajuntament i Pimec volen portar les proves antígens de la Covid a les empreses

12.11.2020 | 13:06

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de la patronal PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalàn, han anunciat aquest migdia que demanaran al Govern de fer proves de la Covid-19 a les empreses. Ambdós han explicat que la idea és que s'obri un dispositiu mòbil en algun polígon i allà hi puguin anar els treballadors d'empreses a fer-se la prova amb cita prèvia. Ballart i Catalán han coincidit en el fet que cal invertir en sanitat per reactivar l'economia de la ciutat, de la comarca i del país i frenar l'impacte negatiu que està provocant la greu pandèmia. Ho han dit després de signar un conveni per cercar línies de treball conjuntes. Els màxims responsables de les seves institucions han parlat d'informació, suport i formació.