Cecot demana no obrir noves ajudes fins que la Generalitat garanteixi el correcte funcionament

11.11.2020 | 08:40

La situació de bloqueig que han viscut aquests darrers dos dies els autònoms en la petició d'ajut a la Generalitat ha provocat una enèrgica resposta de Cecot. En un comunicat, la patronal terrassenca deixa clar el seu malestar. "Aquest matí -per ahir- hem tornat a posar el crit al cel davant les incidències tècniques en les sol·licituds d'ajuts extraordinaris als autònoms", explica Antoni Abad, president de la Cecot, "de fet, davant aquesta situació, la perspectiva d'obrir les sol·licituds per als propers ajuts, tant els de 50 millions d'euros a bars, restaurants, centres d'estètica i bellesa, parcs infantils privats, locals d'oci nocturn i negocis situats en centre o recinte comercial, aturats per la Covid-19, com els 19 milions previstos per al turisme ens fan ser escèptics amb els sistemes i crítics amb la manca de previsió per dimensionar correctament els recursos tècnics".

Abad afegeix que "des del mes de març que proclamem la necessitat d'acompanyar cada mesura restrictiva per Covid-19 als sectors productius amb una proposta econòmica que compensi l'impacte. Els ajuts econòmics anunciants pel Govern anaven en aquesta línia però els sistemes telemàtics no han suportat el mecanisme d'ajuts per concurrència no competitiva per segona vegada i això ara ja és intolerable i insostenible".

tensió

En el comunicat, Cecot afirma que prou "tensió tenen empreses i autònoms actualment com perquè els mecanismes d'ajut i de suport que necessiten no només intensifiquin aquesta inestabilitat sinó que fins i tot els acabi agreujant".

La patronal terrassenca recorda que els recursos econòmics són limitats i la decisió d'assignar-los per concurrència competitiva o no competitiva és una decisió del Govern en funció de diferents paràmetres. "Ara bé, sigui quin sigui el mecanisme d'assignació dels ajuts, els sistemes no poden fallar sistemàticament", indica. Cecot apunta que qualsevol anunci d'uns ajuts per pal·liar la seva situació econòmica inevitablement genera unes expectatives tals que "no pot ser que siguin frustrades pel col·lapse dels sistemes".