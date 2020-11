CCOO demana més "recursos immediats" per al SEPE

El sindicat demana més personal per al SEPE per descongestionar l'actual situació.

El sindicat demana més personal per al SEPE per descongestionar l'actual situació.

Redacció

10.11.2020 | 20:30

El sindicat CCOO de Catalunya va demanar ahir a través d'un comunicat més "recursos immediats" per al servei estatal d'ocupació SEPE de cara a fer front el coll d'ampolla en la tramitació i pagament de prestacions d'atur i retards, que poden arribar als quatre mesos. Segons el sindicat, les prestacions que s'estan pagant ara mateix no inclouen la majoria de les persones desocupades que es van registrar a l'atur després del 12 d'agost, la qual cosa comporta un retard en la gestió que pot arribar als quatre mesos, perquè el servei estatal paga el dia 10 de cada mes, el que CCOO considera "inadmissible".

L'augment de personal, que en el cas de Barcelona va passar de 460 700 treballadors, és "insuficient", diu el sindicat, que considera urgent que hi hagi més contractacions en un entorn de forta incertesa en què l'agilitat en la tramitació de les prestacions per desocupació és important en "la lluita contra la pobresa i la desigualtat".

Per això, el sindicat ha demanat la contractació de nou personal; la millora de les condicions laborals dels treballadors del SEPE; la firma d'un conveni entre SEPE i SOC; i el pagament immediat de les prestacions que es vagin reconeixent mitjançant una "nòmina contínua".

Admet CCOO que l'habilitació d'un centre d'atenció al públic que millora la resposta telefònica és un pas important que ajuda a atendre a les persones que no poden tramitar telemàticament la seva demanda, però malauradament no ajuda a descongestionar el coll d'ampolla en la gestió, lamenta. Davant aquesta situació, insisteix a reclamar la contractació de nou personal per atendre amb diligència i efectivitat les prestacions per desocupació, reduint els terminis en la tramitació; la millora de les condicions laborals i dels equipaments amb els quals treballa la plantilla del SEPE que està al límit de les seves capacitats; la signatura d'un conveni entre SEPE i SOC que de manera immediata faciliti l'atenció a les persones demandants a Catalunya, i que sembla ajornar-se per un conflicte de caràcter competencial que obvia el que és la prioritat: l'extrema necessitat social; i el pagament immediat mitjançant una "nòmina continua" de les prestacions que es vagin reconeixent, per tal de no ajornar al 10 de desembre el cobrament d'aquestes.

Retallades

L'esforç en l'àmbit de les polítiques socials serveix de ben poc si no es millora la seva corretja de transmissió, que ha estat depauperada la darrera dècada per efecte dels governs de les retallades, denuncia el sindicat. Per això, afirma que la inversió immediata en els recursos dels serveis públics d'ocupació per posar-los a l'alçada d'altres països europeus "esdevé inajornable, i és la millor garantia per poder fer front al repte que comporta la crisi de la Covid-19, diluint el seu efecte sobre les persones més vulnerables".

Insisteix CCOO de Catalunya que salvar les rendes de les llars de l'extrema precarietat i de la incertesa és una prioritat i es correspon amb un marc de drets fonamentals que ha de prevaldre sobre qualsevol argument o càlcul que pretengui explicar o justificar una situació que és inadmissible, critica, i que reclama immediatament de més consens i de més voluntat política, reclama el sindicat.