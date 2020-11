Reflexions amb motiu de la pandèmia

10.11.2020 | 04:00

La cita anual de la ciutat amb el cooperativisme i l'economia social amb una nova edició del programa "TerrassaCooperativa" ve marcada de la pandèmia, entorn de la qual els organitzadors fan algunes reflexions. Diuen que durant aquests mesos hi ha hagut exemples que han visibilitzat com l'economia ha de fer sostenible la vida de les persones i no a la inversa. I també s'han vist subratllades necessitats com ara el consum i la producció de proximitat, la disminució de la mobilitat contaminant, l'atenció a les persones vulnerables, la cultura, l'educació i la sanitat. Entorn d'aquestes qüestions gira l'edició d'enguany.