El web de Treball, saturat per l'allau d'autònoms que sol·liciten ajudes

Manifestació de treballadors autònoms a Terrassa per la situació de tancament dels seus negocis.

09.11.2020 | 12:38

El web del departament del Treball de la Generalitat, que permet tramitar les ajudes del Govern als autònoms afectats per la crisi, està patint problemes de saturació des de les nou del matí a causa de l'allau d'usuaris que intenta demanar els 2.000 euros oferts per persona.

Fonts del departament de Treball han assegurat que el cúmul de sol·licituds està provocant aquests problemes, però afegeixen que el web continua actiu, i com a prova d'això asseguren que s'han rebut ja 1.157 sol·licituds en les primeres dues hores d'obertura del termini, que s'ha obert a les 9 hores.

Nombrosos usuaris han expressat en les xarxes socials la seva queixa per no poder tramitar aquesta sol·licitud o per talls quan intentaven completar els tràmits.