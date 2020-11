La Sirena continua creixent i vol tancar l'any amb deu obertures

Redacció

06.11.2020 | 20:52

La Sirena, cadena espanyola líder en aliments congelats, continua amb el seu pla estratègic de creixement en punts de venda i acumula ja vuit botigues obertes, a les quals sumarà dues més abans de finalitzar aquest any. A aquests deu centres s'afegiran també quatre reformes integrals, en les quals la companyia ha millorat les seves instal·lacions i implantat el seu nou model de botiga.

El pla d'expansió de la companyia s'ha centrat reforçar zones on ja tenia presència com Tarragona, Sant Boi, Girona o la pròxima de Fuenlabrada a Madrid. A més, ha irromput en zones on no tenia presència, com la recent d'Argentona o a Eivissa. Aquesta última amb el format de franquícia, una modalitat amb què La Sirena busca obrir àrees geogràfiques amb professionals locals del retail.

En els pròxims mesos i abans de finalitzar el seu exercici fiscal al maig, La Sirena espera obrir dos centres i abordar tres reformes integrals més, tancant així un any en què els seus plans d'expansió i creixement hauran cobert els objectius marcats inicialment per la companyia.

A tancament de l'any, la companyia haurà generat 25 llocs de treball per al seu pla d'expansió, que se sumen a les gairebé 250 noves contractacions de personal de reforç per a afrontar la imminent campanya de Nadal. A l'expansió en centres propis i franquícies, s'afegeix els seus plans de continuar fent gran la marca acostant els seus productes amb una estratègia multicanal.