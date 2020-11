L'ajuda de la Generalitat als autònoms, a partir de dilluns

06.11.2020 | 20:52

Els autònoms que s'hagin vist afectats per la crisi de la Covid-19 podran sol·licitar a partir de dilluns els 2.000 euros per persona aprovats per la Generalitat, si bé el pressupost és de 20 milions, per la qual cosa permetrà 10.000 beneficiaris. Aquesta ajuda directa es podrà sol·licitar a partir...