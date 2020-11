A partir de dilluns es podrà sol·licitar l'ajut de 2.000 euros per a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques del Covid-19

06.11.2020 | 12:11

A partir de dilluns, a les 9 del matí, es podrà sol·licitar l'ajut de 2.000 euros que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies donarà a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. La sol·licitud s'ha de presentar via telemàtica a treball.gencat.cat/ajutautonoms .El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà en 10 dies des d'avui o quan s'exhaureixi el pressupost de 20 milions d'euros addicionals per a portar a terme aquest ajut d'urgència del que se'n podran beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes. L'objectiu de l'ajut de 2.000 euros és afavorir el manteniment de l'activitat econòmica i pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia d'aquest col·lectiu. La nova partida pressupostària de 20 milions d'euros s'afegeix a la dels ajuts de 7,5 milions d'euros aprovats pel Departament el passat mes de març, que va beneficiar 8.869 persones autònomes.