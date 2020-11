Catalunya serà la zona més afectada en la reducció de Banc Sabadell, amb 716 sortides. Catalunya serà la zona més afectada en la reducció de Banc Sabadell, amb 716 sortides.

Banc Sabadell planteja prejubilar a partir dels 57 anys

Redacció

05.11.2020 | 20:19

El Banc Sabadell ha proposat als sindicats prejubilacions a partir dels 57 anys i, en cas de no cobrir amb això les 1.800 sortides previstes, baixes incentivades amb una indemnització de 35 dies per any treballat i un màxim d'una anualitat. La direcció del banc ha mantingut amb la representació sindical una nova...