Més 95 mil persones en ERTO en mig mes

05.11.2020 | 09:52

Les noves restriccions imposades a Catalunya per frenar la segona onada del coronavirus, entre elles el tancament de bars i restaurants i les restriccions al comerç, han portat 95.406 persones a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) entre el 16 d'octubre i el 3 de novembre. Segons va explicar ahir el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, el nombre total de treballadors afectats per les conseqüències de la pandèmia en el mercat laboral català a dia d'avui és de 287.700. La xifra resulta de la suma de les 124.298 persones que encara estan afectades per expedients temporals, les 95.406 persones afectada per ERTO entre el 16 d'octubre i el 3 de novembre i que encara no estan computades pel Ministeri de Treball i els 67.996 llocs de treball perduts entre l'últim dia de febrer i l'últim dia d'octubre de persones afiliades a la Seguretat Social.

Ginesta va afirmar que "el mercat de treball resisteix els cops de la pandèmia" per l'"impacte contingut, menor al que fa una setmana podíem preveure per les mesures de restricció". Va explicar que, al mes d'octubre, Catalunya tenia 39.717 persones més afectades per expedients temporals respecte al mes de setembre, "un impacte menor al que prevèiem fa una setmana". Ginesta va afirmar que, des de 2008, s octubre sempre ha pujat l'atur registrat, tot i que el d'aquest any és el més moderat de la sèrie històrica a causa del poc dinamisme laboral.