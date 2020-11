Preocupació per l'increment de l'impost al dièsel

03.11.2020 | 04:00

Davant la notícia que el Govern espanyol preveu pujar l'impost al dièsel en prop de quatre cèntims el litre per al 2021, el Gremi de Transports i Logística de Catalunya es mostra preocupat per l'impacte que tindrà aquest increment en milers de transportistes. Tot i que sembla que la tributació del gasoil professional i bonificat no sofrirà cap variació, l'increment sí que afectaria als transportistes de vehicles de menys de 7,5 tones. Des del Gremi es considera que no és moment d'apujar impostos; el que cal, diu, és incentivar l'economia. L'increment dels impostos en molts casos no implica més recaptació, ans al contrari, pot resultar contraproduent, ja que limita la capacitat adquisitiva de les empreses i dels consumidors.

D'altra banda, el transport lleuger, unes 130 mil empreses, majoritàriament autònoms, pateix històricament un greuge respecte el transport pesat de mercaderies, ja que queda fora del gasoil professional bonificat, per tant hauran de suportar íntegrament la pujada d'aquest impost.