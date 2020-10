No preveu fer ERO ni participar en la nova ronda de fusions 

31.10.2020 | 04:00

El BBVA no té previst fer retallades de personal en forma d'ERO, sinó continuar amb la "gestió dinàmica" de la plantilla que ha realitzat en els últims quatre anys, potser amb major intensitat a causa de la digitalització, però sense mesures traumàtiques. En una roda de premsa per a explicar els resultats trimestrals, el conseller delegat, Onur Genç, també va descartar que vagin a participar en la nova ronda de fusions que han iniciat CaixaBank i Bankia, però va admetre que tenen un equip de 20 persones dedicades exclusivament a analitzar oportunitats, tant a Espanya com en la resta de països.