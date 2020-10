El conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar. Manuel Bruque/EFE El conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar.

CaixaBank guanya 726 milions, un 42% menys, per provisions

Redacció

30.10.2020 | 20:37

CaixaBank ha guanyat fins al setembre 726 milions d'euros, una xifra un 42,6% inferior a la de 2019 a causa de les provisions per valor de 1.161 milions realitzades per pal·liar l'impacte de la pandèmia, que augura elevarà la taxa de morositat el pròxim any, però sense arribar a un nivell...