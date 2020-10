CaixaBank obté un benefici de 726 milions fins a setembre

30.10.2020 | 13:35

El Grup CaixaBank va obtenir durant els nou primers mesos de l'any un benefici atribuït de 726 milions d'euros, un 42,6% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, després de realitzar, durant aquests nou primers mesos, una provisió extraordinària de 1.161 milions d'euros i anticipar-se així a impactes futurs pels efectes econòmics de la Covid-19.

En l'evolució interanual, també hi incideix el registre de 109 milions associats a prejubilacions durant el primer trimestre del 2020. Així mateix, els resultats del 2019 van estar marcats per l'impacte de l'acord laboral (978 milions d'euros).

Aquests resultats no inclouen el registre de la plusvàlua per la venda del 29% de Comercia de 420 milions d'euros en haver-se formalitzat al principi del quart trimestre del 2020.

La liquiditat de l'entitat assoleix els 110.729 milions d'euros, amb un creixement de 21.302 milions d'euros durant l'any per la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa del Banc Central Europeu.