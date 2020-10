Carlos Torres Vila es reuneix amb destacats empresaris catalans, consellers assessors regionals de BBVA a Catalunya

28.10.2020 | 13:43

El president de BBVA Carlos Torres Vila, i el "country manager" de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, s'han reunit de manera virtual amb destacats empresaris espanyols, membres del Consejo Asesor Regional (CAR) de BBVA a Espanya en la seva vuitena cita anual. En la trobada, que ha comptat amb la participació de Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, s'ha debatut sobre els principals desafiaments als quals s'enfronta el teixit empresarial espanyol davant l'actual crisi sanitària i econòmica.

Els membres del Consejo Asesor Regional que han participat a la trobada són Ignacio Ferrero, president de Idilia Foods y president del CAR Catalunya de BBVA, Koldo Echebarria, director general de ESADE; Josep Lluís Bonet Ferrer, president de honor Freixenet; Elisabet Cañigueral, presidenta del Grupo Cañigueral; Sergi Ferrer-Salat, president de Grupo Ferrer Internacional; Oriol Guixà, conseller delegat i vicepresident de Lafarga Lacambra; Amancio López, president de Hotusa; Josep Pont, conseller delegat de grupo Borges; Manuel Puig, vicepresident de Puig; Alex Quintanilla, consejeller delegadt de Bamesa Aceros; Joan Roca, propietari de El Celler de Can Roca; Xavier Torra, president de Eurecat; Josep Vall Esquerda, president de Vall Companys; José Manuel Villanueva, co-fundador de Privalia y Sandra Sieber, professora i directora del departament de sistemes de informació d`'IESE.

En la seva intervenció, Carlos Torres Vila ha remarcat la importància de la col·laboració públic-privada per a la sortida de la crisi, on és clau crear un marc de confiança i certitud en àmbits com el regulador o el fiscal. Per al president de BBVA, tenim una oportunitat única per a "combinar les reformes estructurals que necessita la nostra economia amb iniciatives que tinguin el major efecte multiplicador sobre el creixement del PIB". "La crisi sanitària i econòmica actual és de tal magnitud que necessitem remar tots en la mateixa direcció per a continuar construint el futur del nostre país", va destacar.