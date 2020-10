305.000 treballadors catalans, afectats per la crisi de la Covid

Redacció

27.10.2020 | 20:10

El nombre d'aturats va augmentar en 33.600 persones a Catalunya en el tercer trimestre de l'any, fet que va situar el nombre d'aturats en 506.600 desocupats, un 7,11% més que el trimestre anterior, i la taxa d'atur en el 13,23%. Segons dades de l'Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2020, en el conjunt d'Espanya el nombre d'aturats va augmentar en 355.000, un 10,54% més que el trimestre anterior i va deixar el total d'aturats en 3.722.900 persones, i la taxa d'atur en el 16,26%.

Catalunya va ser la comunitat autònoma en què més va augmentar l'ocupació entre juliol i setembre, 96.400 persones, un 2,99% més que en el trimestre anterior, fins a situar el total de persones ocupades en 3.323.900.

Pel que fa al mateix trimestre de l'any anterior, les dades de l'EPA publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) apunten que l'atur va augmentar a Catalunya en 84.500 persones, un 20,02% més, i va perdre 138.500 ocupats, el que reflecteix l'impacte que està tenint la pandèmia en el mercat laboral.

Amb aquestes xifres, Catalunya va ser la comunitat en la qual més va baixar l'ocupació (138.500), seguida d'Andalusia (115.600) i la Comunitat de Madrid (90.800).

L'INE ha recordat que aquestes dades no inclouen els afectats per un ERTO (Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal), el mecanisme que les empreses utilitzen de manera generalitzada per fer front a la caiguda de l'activitat econòmica. Del total d'aturats a Catalunya, 245.900 són homes i 260.700 dones, amb una taxa d'atur del 12,23% per al col·lectiu masculí i, del 14,33% per al femení.

La taxa de temporalitat se situa aquest trimestre en el 19,47%, 0,7 punts percentuals més que el trimestre anterior, i la taxa de parcialitat en el 13,55%, superior també al trimestre anterior.

L'atur juvenil s'ha incrementat aquest trimestre en 9.100 joves, i també interanualment en 26.800 joves. Representen el 20,83% del total de l'atur. La taxa d'atur juvenil (33,84%) està 20 p.p. per sobre de la taxa d'atur general i la de temporalitat juvenil és més de tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 61,47%.

Afectació

Per la seva part, el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, ha xifrat en 305.000 el nombre de treballadors afectats per la crisi generada per la Covid-19 a Catalunya. Segons Ginesta, aquesta xifra inclouria la pèrdua d'afiliació estimada entre febrer i setembre de 2020, més les 146.559 persones que a 30 de setembre de 2020 estaven afectades encara per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), a les quals caldria afegir les 57.000 persones afectades pels nous ERTO tramitats entre el 16 i el 26 d'octubre.

El 16 d'octubre el Govern va obligar bars i restaurants a abaixar la persiana per contenir els contagis de coronavirus, el que ha sumat nous treballadors als ERTO.

En roda de premsa per valorar les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) fetes públiques aquest dimarts, Ginesta ha destacat que la crisi sanitària està tenint "una afectació més gran" al mercat laboral de les comunitats autònomes que tenen un major dinamisme econòmic i empresarial.