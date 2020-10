En set dies, 41.054 treballadors en ERTO

Redacció

23.10.2020 | 20:06

El tancament de bars i restaurants per combatre la segona onada de la pandèmia de coronavirus ha disparat de nou els Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) a Catalunya, que, en només una setmana, s'eleven a 4.871 i afecten un total de 41.054 treballadors. Segons les últimes dades del departament de Treball de la Generalitat, del 16 al 22 d'octubre s'han registrat aquests 4.871 expedients temporals, dels quals 1.562 són de força major tradicional i 3.231 de força major per impediment, mentre que en 78 s'al·leguen d'altres causes.

La corba del creixement dels ERTOs està en ascens i s'ha passat de 1.556 en els quatre dies següents al tancament de bars i restaurants a 4.871 en set dies.

Noves protestes

Pel que fa al nombre total de treballadors afectats, 16.925 estan empleats en empreses que han registrat un ERTO de força major tradicional, 22.728 en un impediment i 1.401, per altres causes.

Per demarcacions, Barcelona concentra la gran majoria dels expedients, un total de 3.835, amb 30.898 persones afectades; seguida de Tarragona, amb 562 expedients i 5.360 treballadors immersos en ells. A Girona, el nombre d'expedients s'eleva a 628, amb 3.603 persones afectades; a Lleida, a 266, amb 1.038 treballadors implicats; i a les Terres de l'Ebre, a 30, amb 155 empleats en ells.

Ahir, els restauradors es van tornar a concentrar a Barcelona i Girona per protestar contra el tancament. A Barcelona, concretament a la plaça Sant Jaume, els manifestants han reclamat a la Generalitat que els "deixi" treballar, alhora que han demanat "mà dura" contra els infractors, com les persones que fan botellón, i contra els locals que no guarden les distàncies.