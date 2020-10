Més de 1.550 ERTOS

24.10.2020 | 04:00

El departament de Treball ha comptabilitzat l'entrada de 1.556 Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) que afecten 13.698 treballadors des del 16 d'octubre, coincidint amb el tancament de bars i restaurants i les noves restriccions al comerç per combatre la Covid-19. El conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani, va donar aquesta xifra en ser preguntat pels ERTO durant la roda de premsa posterior a la signatura d'un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per reforçar la coordinació en matèria de polítiques actives d'ocupació. D'aquests 1.556 ERTO, registrats entre els dies 16 i 19 d'octubre, un total de 660 s'han presentat adduint força major i 34 per motius d'organització o econòmics, mentre que 862 corresponen a la nova figura "d'impediment" relacionada amb la pandèmia i introduïda en l'última regulació dels ERTO. El Homrani va apuntar que el nombre total de treballadors afectats per ERTO des del tancament de bars i restaurants probablement és més gran que aquests 153.698 perquè la Generalitat no coneix el nombre d'expedients que encara estaven actius de la primera onada de l'epidèmia i que s'han pogut reactivar ara. Per demarcacions, la de Barcelona és la que ha registrat un major nombre d'expedients: un total de 1.215 que afecten 10.861 treballadors. Els sindicats va advertir que el nombre d'ERTO augmentarà de manera important a Catalunya arran del tancament obligat de bars i restaurants per, almenys, quinze dies, i de les restriccions en el comerç. Abans d'aquestes últimes restriccions a la mobilitat, el nombre de persones que constaven afectades per un ERTO a Catalunya eren 146.559, segons les dades de la Seguretat Social.