El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ahir en roda de premsa. Gencat El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ahir en roda de premsa.

Un total de 186 milions més per preservar i incentivar l'ocupació

Redacció

22.10.2020 | 20:37

El departament de Treball destinarà 185,7 milions d'euros més a polítiques laborals destinades a combatre l'actual crisi, tant per preservar llocs de treball com per crear-los, uns fons amb els quals espera arribar a 153 mil persones. Així ho va explicar ahir el conseller de Treball, Chakir El Homrani, que va recordar...