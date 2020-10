BBVA presenta Aqua, una targeta sense numeració i amb un codi de seguretat dinàmic

14.10.2020 | 12:43

BBVA ha llançat la nova targeta Aqua, dirigida a tots els clients del banc i especialment a aquells que volen fer compres per Internet i no se senten totalment segurs, ja que aquesta targeta no té imprès un codi de numeració, ni data de caducitat, i el seu codi de verificació CVV canvia cada cinc minuts, una vegada s'activa per realitzar una compra.. Segons ha informat aquest dimecres, l'entitat ha redissenyat la seva proposta de valor per als pagaments amb targeta entorn de quatre eixos: oferir la màxima seguretat, el control total del client, permetre pagar com i quan vulgui i donar nous serveis de valor afegit.