El cultiu de cèl·lules mare

13.10.2020 | 04:00

Vytrus Biotech basa la seva activitat en la tecnologia de cultiu de cèl·lules mare vegetals, per al desenvolupament, la producció i la comercialització d'ingredients actius d'alt valor afegit en el sector cosmètic. El posicionament com a empresa pionera en l'ús d'aquesta tecnologia per a fins empresarials li dona una sòlida base sobre la qual construir un avantatge competitiu sostenible. Amb aquesta tecnologia es poden obtenir productes totalment naturals, amb alta eficàcia i patentables. Compta amb un equip de més de 20 persones, sent la majoria llicenciats o doctors en ciències de la vida i és present a Europa, USA, LATAM i Àsia a través de la seva xarxa internacional.