Cecot sol·licita ampliar un any la carència dels préstecs ICO concedits per la Covid. Cecot sol·licita ampliar un any la carència dels préstecs ICO concedits per la Covid.

Cecot demana ampliar la carència dels ICO per pimes

09.10.2020 | 20:58

El president de la patronal Cecot, Antoni Abad, ha dirigit una carta a la ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, per sol·licitar l'ampliació d'un any de carència dels préstecs ICO concedits per ajudar les pimes a afrontar l'impacte de la Covid-19. Segons Abad, aquesta ampliació seria de...