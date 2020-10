Els treballadors d'ambulàncies estan en vaga indefinida

Redacció

08.10.2020 | 20:26

Des d'aquesta passada mitjanit, uns 5.500 treballadors del sector del transport sanitari estan cridats a la vaga indefinida convocada pels sindicats UGT, CCOO, USOC i SINDI.CAT. L'afectació és per tota Catalunya tant en el Transport Sanitari No Urgent (TSNU) com al Transport Sanitari Urgent (TSU). Avui, primer dia de vaga, els treballadors del transport sanitari es concentraran davant la seu del CatSalut a Barcelona. La convocatòria de vaga té lloc després que la patronal del ram, ACEA, hagi anunciat una "retallada salarial" que afectarà les empreses de plantilles contractades per la Generalitat per dur a terme les funcions de transport sanitari i les negociacions amb els sindicats "hagin finalitzat sense acord", ha declarat el col·lectiu de juristes Ronda.

En un comunicat, UGT denuncia "el menysteniment i la indiferència del CatSalut i el SEM que, tot i que han de ser garants dels drets sanitaris de la ciutadania, permeten que es perllonguin les diferències entre dues plantilles que, ara per ara, i encara més visiblement durant la pandèmia". Per UGT es creen "treballadors de primera i de segona: la plantilla del SEM, que depèn d'una empresa pública i que a més de les millors condicions laborals i salarials durant aquests mesos ha optat a unes mesures i protocols de protecció clarament superiors; i les i els professionals que depenen de les empreses privades de transport sanitari, amb un interès clarament mercantilista que han penalitzat les condicions la seguretat i la salut del seu personal".

Més protestes

La protesta al CatSalut es repetirà els dies 16, 23 i 30 d'octubre. També es preveuen piquets informatius a diferents hospitals, coordinats per les diferents seccions sindicals i els representants sindicats també han anunciat que estan organitzant una roda de reunions amb diferents forces polítiques al Parlament de Catalunya per explicar la seva situació laboral.