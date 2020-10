Carlos Torres Vila: "L'educació és el motor de creixement de la societat"

Redacció

06.10.2020 | 13:05

Carlos Torres Vila, president de BBVA, ha compartit la seva visió personal sobre l'educació en un episodi del programa educatiu de BBVA, en col·laboració amb El País, 'Aprenem junts'. Torres Vila ha contestat a preguntes d'estudiants, pares i professors, en aquesta xerrada titulada 'Aprenentatges de vida: valors, èxit i lideratge'. En la seva opinió, l'educació és "el motor de creixement de la societat, la porta de les oportunitats i una força, potser la més important, per a corregir les desigualtats que existeixen en la nostra societat". La presència de Carlos Torres Vila en aquesta edició de 'Aprenem junts' és una mostra de la ferma voluntat de BBVA d'apostar per l'educació del segle XXI com la gran oportunitat per a millorar la vida de les persones. El president del banc ha exposat la seva visió sobre l'educació, l'èxit, el lideratge i la sostenibilitat en la societat actual durant una xerrada distesa amb estudiants, pares i professors.