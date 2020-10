Seu central de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès. Seu central de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès.

Banc Sabadell contacta a BBVA per estudiar un possible fusió

Redacció

05.10.2020 | 20:40

El Banc Sabadell torna a estar en totes les travesses en la nova ronda de fusions encoratjada per la crisi del coronavirus i, de moment, la mateixa entitat ha contactat almenys amb BBVA i Kutxabank per a explorar una possible operació corporativa, segons fonts financeres. Malgrat aquests contactes preliminars, el Sabadell aclareix que no...