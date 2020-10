Autcat diu que l'autònom està abocat a l'economia submergida

Redacció

02.10.2020 | 19:13

L'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat), amb seu a la patronal egarenca Cecot, està atenent un alt volum de consultes entre els seus associats sobre la prorrogació de la prestació extraordinària per cessament d'activitat que ha aprovat el Govern aquesta mateixa setmana. La conclusió que extreu l'Autcat a l'hora d'aplicar les mesures és que són insuficients i disten molt de l'objectiu de garantir la supervivència dels negocis i de protegir la falta d'ingressos dels autònoms en aquesta situació d'excepcionalitat, diu en un comunicat.

Enric Rius, que a estat reelegit president de l'Autcat, ho exemplifica de la manera següent: "pel que fa a la pròrroga de les prestacions vigents al juny, els teus ingressos s'han de veure reduïts en un 75% respecte al mateix trimestre de 2019 i així poder percebre el 70% de la base de cotització, és a dir, 661 euros. Ara bé, com has de continuar cotitzant l'ajut real que perceps és de 377 euros/mensuals. És inferior a l'ingrés mínim vital que està establert en 462 euros per un adult sol". D'altra banda, els autònoms que puguin acollir-se a la prestació per cessament de segona onada, pràcticament hauran hagut de "abaixar la persiana", ja que només s'hi poden acollir aquells autònoms que hagin vist totes les seves activitats suspeses per imperatiu legal. "Si aquest és el cas, la prestació que es rep és del 50% de la base mínima de cotització, és a dir, 472 euros/mensuals més l'exoneració de les cotitzacions", continua Rius. Tenint en compte les càrregues addicionals que tenen la major part d'autònoms quant a lloguers de locals, consums, taxes locals, entre altres, l'Autcat vol que el Govern i la societat en general prengui consciència de la situació a la qual se'ls està abocant, per evitar entrar en espirals de morositat i poder reactivar l'activitat. "Mentre l'empresa pot acollir-se a Erto,s per causes objectives o econòmiques sense límits, l'autònom ha d'arribar a una situació extrema, al punt de la misèria, per poder acollir-se a una prestació de cessament o a la reducció de quotes a la SS. Reitero que ha de justificar un 75% de reducció dels ingressos i que el rendiment net no superi els 1.939,58 euros de mitjana en els tres mesos següents a la petició. Algú s'ha parat a pensar que ja amb una reducció del 50% hi haurà autònoms a qui no els sortirà a compte continuar l'activitat i que molts d'ells quedaran endeutats?". L'Autcat recorda que els autònoms són 3,2 milions a Espanya, suposen el 17% dels afiliats en l'àmbit estatal, a Catalunya són prop de 500 mil, i les mesures estan generant un gran greuge comparatiu amb les empreses que poden aplicar mesures com els Erto's amb criteris objectius sense les limitacions que s'imposa als autònoms. Fins d'agost s'han acollit a la prestació per cessament 140.000 autònoms a l'Estat.