Amenaça per als treballadors de l'hostaleria de perdre el conveni

01.10.2020 | 19:55

Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya van denunciar ahir que unes 300.000 persones ocupades en el sector de l'hostaleria a Catalunya poden quedar-se sense conveni col·lectiu perquè la patronal del sector no preveu seguir negociant un nou conveni per la crisi de la Covid-19. En sengles comunicats, aquests sindicats sostenen que la patronal del sector no contempla tan sols la proposta de mantenir l'actual conveni durant un temps en ultraactivitat, fins a la signatura d'un nou acord.

Els dos sindicats asseguren que en la reunió mantinguda dimarts passat la patronal va anunciar que no tenia voluntat de seguir negociant un nou conveni donada la crisi generada per la pandèmia, el que aboca a 300.000 treballadors a quedar-se sense conveni col·lectiu, sempre segons UGT i CCOO.

"És un discurs irresponsable", segons el parer de la UGT catalana, que assegura que fins i tot ha ofert a la patronal "la possibilitat de valorar quin és el cost econòmic de mantenir durant un temps en ultraactivitat el conveni fins a la signatura del nou". UGT afegeix en el seu comunicat que "denunciem el menysteniment d'aquesta patronal a la negociació col·lectiva, que es basa en el diàleg. No entenem que la patronal tingui aquesta actitud, quan la negociació col·lectiva també és el marc de defensa dels seus interessos. Considerem que ha de tenir la capacitat, que fins ara ha tingut, de considerar el diàleg social com única eina per fer front a les situacions que afecten el sector i de les quals els treballadors i les treballadores no tenen cap culpa".

CCOO, per la seva banda, afirma que la patronal vol retallar drets laborals aprofitant-se de la pandèmia i per això reivindica mantenir el conveni i incloure els empleats amb contractes fixos discontinus en els ERTO.

CCOO afirma no tolerar "cap xantatge, entenent que el manteniment del conveni és possible i interessa tant a les empreses com a les persones treballadores, i rebutgem de ple que la patronal vulgui aprofitar-se d'aquest aspecte per retallar drets".