La Cecot valora la negociació de les despeses en el teletreball

L.M.A.

28.09.2020 | 20:05

La Cecot considera que el Reial Decret Llei de Treball a distància publicat al Bulletí Oficial de l'Estat pot ser un molt bon instrument laboral i social per "contribuir a articular una societat del segle XXI". El fet que la Llei obligui a l'empresa a facilitar les eines i equips per desenvolupar el teletreball però que, en canvi, permeti que la compensació de les despeses es concreti mitjançant la negociació col·lectiva és "un element clau per poder adaptar-la a la infinitat de casuístiques que es donen a l'activitat productiva del teixit empresarial", comenta la Cecot en un comunicat.

"Vam reclamar diàleg compartit perquè l'acord final en la regulació del teletreball tingués una base prou sòlida per a executar mesures adaptables a la realitat i necessitats socials, i creiem que s'ha assolit. El teletreball pot ser un molt bon instrument laboral i social, i calia fer-lo viable", manifesta Antoni Abad, president de la patronal egarenca. L'entitat també valora positivament que la nova regulació del teletreball no s'hagi d'aplicar a les empreses que han hagut d'adoptar el teletreball com a mesura per combatre el risc de contagi de la Covid- 19, donada la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia des del passat mes de març. El mes de juliol, des de l'àrea d'assessorament laboral i el Club Cecot de Recursos Humans, es va dur a terme un document que contemplava reflexions i propostes pensades per contribuir al debat sobre la necessitat de regular el teletreball i "val a dir que l'actual reial decret de Treball a Distància les recull", per la qual cosa l'entitat empresarial es mostra prou satisfeta amb el redactat final de la Llei, comenta Cecot.

Sistemes d'avaluació

Per exemple, la petició de la Cecot perquè la instauració del teletreball sempre s'hagi de donar per acord entre les parts o que en l'àmbit de l'empresa, aquest acord ha de ser reversible en els termes que pactin les parts, es veuen reflectits en el text aprovat pel Consell de Ministres. La Cecot manté que és necessària la introducció de sistemes d'avaluació del rendiment, com a control de l'activitat laboral, la introducció de sistemes retributius per execució d'obra o servei determinat i la distribució de la jornada de treball específic pel règim de prestació de serveis en teletreball. Aquesta modalitat laboral era residual a Espanya fa pocs mesos, però la pandèmia i les restriccions imposades per a limitar els contagis han disparat les hores treballades en remot i han obligat a buscar un marc legal que permetés gestionar aquest format telemàtic.