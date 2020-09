La construcció és un dels sectors que està generant més atur a la ciutat. Nebridi Aróztegui La construcció és un dels sectors que està generant més atur a la ciutat.

La pandèmia fa pujar l'atur als serveis i la construcció

L.M. Andrés

25.09.2020 | 19:31

El pèssim comportament del sector serveis, especialment per la fluixa temporada laboral de l'estiu a conseqüència de la crisi provocada per la Covid-19, a més de la inactivitat de l'àmbit educatiu, on molts contractes temporals no es renoven aquest mes, son part de l'explicació del fort augment de l'atur en...