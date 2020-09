Faixamata, cooperativa agrícola que innova en la gestió de purins

L.M.A.

25.09.2020 | 19:31

Faixamata és una cooperativa agrícola i ramadera familiar situada a Serós (Lleida) amb una extensa trajectòria que aprofita la tecnologia i la innovació en el tractament dels purins, la qual cosa li permet ser més eficient i sostenible. Ha estat guardonada amb el segon Premi BBVA a la innovació sostenible mediambiental, convocat i coorganitzat per BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalans, precisament, per la seva innovadora gestió en el tractament dels purins. L'empresa va inaugurar al juny unes flamants instal·lacions per a aquest fi. "La tecnologia que hem implantat ha estat desenvolupada per l'empresa lleidatana Tecnapur i permet separar la part sòlida de la líquida dels purins i tornar a aprofitar l'aigua restant per al reg. Aconsegueix reduir en un 75% les hectàrees de terra necessàries per a eliminar els purins, amb l'estalvi que això comporta, a més del retorn econòmic de la venda de la part sòlida, que es pot utilitzar com a adobament", relata Josep Antoni Romia, gerent de Faixamata.

Aquest empresari explica que aquesta inversió assegura el futur de l'empresa, ja que serà més sostenible i rendible. "La Unió Europea imposarà a totes les granges treballar amb tecnologies sostenibles, ja que és necessari evitar l'aportació excessiva de nitrats a les terres amb la conseqüent contaminació dels aqüífers. Les granges que no puguin adequar-se a tecnologies com la nostra o similars veuran afectada la seva capacitat de producció i, segurament, hauran de tancar pels costos que els suposarà", comenta.

A més de reduir despeses per a l'empresa, la nova manera d'eliminar els purins també és més sostenible que el mètode tradicional: produeix un 78% menys de nitrogen, un 90% menys de fòsfor i un 85% menys de potassi. Aquest sistema abarateix en aproximadament un 50% el tractament i gestió dels residus porcins i, a més, permet convertir els residus en subproducte per a plantes de compostatge que és comercialitzable. Actualment la cooperativa, en la qual treballen 14 persones, disposa de 4.700 porcs d'engreixament i altres 4.400 de preengreixament. Gràcies al millor aprofitament del sòl que li permet la tecnologia desenvolupada per Tecnapur, Romia confia a poder criar fins a 9.600 caps de porcí en els seus terrenys pròximament. A més, la separació dels purins sòlids dels líquids li ha permès diversificar els seus ingressos i començar a vendre abonament a altres granges. Aquesta cooperativa va ser fundada fa quatre anys però la família propietària fa quatre dècades que es dedica a la ramaderia i el cultiu. També conrea i comercialitza fruita dolça, amb una producció de quatre milions de quilos anuals de préssecs, nectarines, paraguaians i albercocs.

Servei essencial

Faixamata, comenta Josep Antoni Romia a Diari de Terrassa, està superant la crisi econòmica produïda per la pandèmia amb gran solvència. "Som un servei essencial, per això, les restriccions no ens van afectar. Només, a l'inici de la pandèmia, la paràlisi de l'activitat va provocar que la posada en marxa de les noves instal·lacions (de purins) es retardés una mica més d'un mes, fins al maig de 2020. A més, no hem tingut personal afectat per la pandèmia". Per a l'empresa, haver rebut el premi de BBVA a la innovació en sostenibilitat és tot un reconeixement. "Demostra que estem fent les coses bé, i que l'agricultura i la ramaderia catalana avancen cap a noves maneres de treballar", diu aquest empresari. Faixamata és una empresa amb una estreta vinculació al BBVA, com a client. "Som clients des de fa molts anys. BBVA es caracteritza pel ser una entitat que sempre és a prop; nosaltres confiem en ells i ells en nosaltres. Sempre ens han donat suport".