Cecot demana aclarir si caldrà tributar pels ajuts de la Covid

25.09.2020 | 19:31

La patronal terrassenca Cecot, així com l'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat), s'han dirigit de nou al Ministeri d'Hisenda per sol·licitar que es declarin "exempts d'impostos" els ajuts i les retribucions rebudes per empreses i autònoms a conseqüència de la crisi generada per la Covid-19. Ambdues organitzacions insisteixen, en qualsevol cas, en què Hisenda clarifiqui si finalment s'haurà de tributar per aquests ajuts estatals.

"Ja sabem que a Madrid ara estan preocupats per la situació sanitària de col·lapse que tenen, però estem al setembre, i les persones autònomes treballadores i les nostres plantilles necessitem saber si Hisenda eximirà de tributació els ajuts per la Covid-19, o no -afirma el president de Cecot, Antoni Abad-. És inadmissible que encara no s'hagi previst".

La patronal egarenca indica que les empreses adherides a l'organització "es mostren preocupades per l'anòmala situació aquest any d'haver de viure dues 'clatellades de gener', una a principis d'any i la segona ara, al mes d'octubre". Per a Abad, "si res no canvia, autònoms i empresaris hauran de fer front a totes les moratòries tributàries a les quals es van acollir tenint en compte que es donaria una reactivació de l'activitat econòmica que no s'ha produït". Per la seva banda, el president d'Autcat i asessor fiscal de Cecot, Enric Rius, apunta que "vam escriure a la ministra d'Hisenda el juliol perquè tal com estava la normativa (i continua estant), tant els ajuts com les retribucions hauran de tributar en l'IRPF a declarar l'any vinent". Rius assenyala que es planteja una situació "absolutament contradictòria", perquè "no s'entén que es doni un ajut amb una mà i se'n tregui una part amb l'altra".

Negocis tancats

Cecot i Autcat expliquen que la situació que poden viure els autònoms pot ser molt complicada, ja que "els perceptors dels ajuts són autònoms que han hagut de tancar els seus negocis, o bé que han vist reduïda la seva activitat en un 75 per cent. Ambdues entitats alerten que la tributació "pot agreujar encara més la seva situació".

En el cas de les persones que treballen per compte d'altri, Cecot i Autcat indiquen que el Sepe (el servei públic d'ocupació estatal) no està practicant retencions en les seves retribucions, i les empreses sols les apliquen sobre la part que retribueixen, "per la qual cosa, de no modificar-ho, suposaria un greuge molt important a l'hora de fer la declaració".

A banda recorden que persones que no tenien l'obligació de fer la declaració, enguany l'hauran de dur a terme per tenir dos pagadors en les seves retribucions.